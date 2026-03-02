Começo de março promete muita chuva e instabilidade; veja se sua região será afetada

247 - A semana inicia sob alerta meteorológico em grande parte do Brasil, com previsão de chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de transtornos como alagamentos, quedas de energia e deslizamentos de terra. As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, um alerta laranja de perigo para chuvas intensas permanece válido até o fim da terça-feira e atinge toda a região Nordeste, além do estado do Tocantins e áreas de Goiás, Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Acre.Nessas localidades, são esperadas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados que podem chegar a 100 milímetros por dia.

Os temporais devem vir acompanhados de ventos entre 60 km/h e 100 km/h, aumentando o risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos urbanos e descargas elétricas.O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite abrigo sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia sempre que possível. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.Nordeste em alerta vermelho



A situação mais crítica ocorre na região Nordeste, onde vigora um alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuvas, válido até esta segunda-feira. A previsão indica volumes superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia.Segundo o Inmet, há risco elevado de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em cidades com áreas de relevo instável. A recomendação é observar sinais de movimentação do solo, evitar áreas de risco e permanecer em locais seguros.

Especialistas da MetSul Meteorologia explicam que o cenário é influenciado pela atuação de um ciclone subtropical na costa da região Sudeste. Embora o fenômeno não represente risco significativo de ventos em terra firme, ele contribui para a formação de um “canal de umidade”, responsável por transportar grandes volumes de chuva em direção ao Nordeste.

Alertas amarelos ampliam área de atenção

Além dos avisos mais severos, o país também registra dois alertas amarelos de perigo potencial para chuvas intensas até o fim desta segunda-feira.O primeiro abrange áreas do Norte do Amazonas e do Pará, além do Sul de Roraima. O segundo atinge o Norte do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, a região central de Goiás — incluindo Brasília — e metade sul do Mato Grosso, com destaque para Cuiabá.Nessas regiões, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos de 40 km/h a 60 km/h. O risco de danos é considerado baixo, mas ainda há possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos e descargas elétricas.

Tempestades e granizo no Sul

Outro alerta amarelo específico para tempestades foi emitido para quase todo o estado do Paraná e áreas de Santa Catarina, incluindo regiões próximas a Florianópolis. Nesses locais, além das chuvas intensas e rajadas de vento, existe possibilidade de queda de granizo.Meteorologistas ressaltam que o cenário atmosférico exige atenção redobrada da população ao longo da semana, especialmente em áreas urbanas suscetíveis a alagamentos e regiões de encosta.

As autoridades reforçam que acompanhar os avisos oficiais e seguir orientações da Defesa Civil é fundamental para reduzir riscos durante períodos de eventos climáticos extremos.