Condomínio de luxo trava após conflito na maior reserva indígena brasileira

Os indígenas ocuparam o local a 200 km de Campo Grande (MS) e foram presos pela PM. Com cerca de 18 mil habitantes, a reserva de Dourados é a mais populosa do País

247 - Uma construtora de Dourados (MS), a 200 quilômetros (km) de Campo Grande, capital sul-mato-grossense, interrompeu obras de um condomínio de luxo por conta de um conflito com o povo guarani-kaiowá. Nove indígenas estão presos desde 8 de abril por terem se recusado a deixar o terreno. Os indígenas ocuparam o local em 7 de abril e foram presos pela Polícia Militar (PM) na manhã seguinte. Eles afirmaram que o terreno da obra pertence à Reserva Indígena de Dourados. Com cerca de 18 mil habitantes, a reserva de Dourados é a mais populosa do País.

De acordo com o portal Uol, no papel, o terreno pertence a uma família que se associou à Corpal Incorporadora, responsável pela obra. Indígenas procuraram o Ministério Público Federal, que pediu informações à Corpal em dois ofícios, nos dias 15 e 29 de março, mas só teve resposta em 10 de abril, depois da prisão dos indígenas.

A Corpal alegou que só soube do pedido do MPF em 29 de março e que decidiu paralisar as obras naquele dia. A empreiteira não informou se e quando pretende retomar o negócio. "A empresa afirma que já prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo MPF e ressalta que possui todas as autorizações e licenças exigidas pelos órgãos responsáveis para a construção do empreendimento", disse.

Números

O Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil. Cerca de 85 mil índios, apontaram números da Funai. De acordo com as estatísticas, 83% do território estadual é formado por fazendas de mil hectares ou mais, o equivalente a mil campos de futebol para cada fazenda. Os dados são do CAR (Cadastro Ambiental Rural).

O Brasil tem quase 900 mil indígenas, conforme números da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, divulgados em julho do ano passado. O Norte é a região com \o maior número de indivíduos, 305.873 mil - aproximadamente 37,4% do total. Na região, o estado com o maior número de indígenas é o Amazonas, representando 55% do total.

