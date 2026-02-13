Confira como estará tempo em sua região durante o Carnaval

247 - A passagem de uma frente fria deve mudar o tempo em diferentes regiões do Brasil ao longo desta sexta-feira de Carnaval e durante o fim de semana, com destaque para o aumento do risco de temporais no Sul. As informações são da CalimaTempo.

No Sul, a frente fria já atua e tende a ganhar força ao longo do dia, ampliando as áreas de instabilidade. Após uma semana marcada por calor intenso e sensação de abafamento, com marcas acima de 35 °C em vários municípios, o sistema começa a avançar pelo Rio Grande do Sul, inicialmente pelo extremo sul, e se espalha para Santa Catarina e Paraná. O encontro entre o ar quente e a frente fria favorece a formação de nuvens carregadas, com pancadas que podem ser fortes, acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e, de forma isolada, queda de granizo. Em pontos específicos, os volumes podem se concentrar em poucas horas, elevando o risco de alagamentos.

As capitais da região refletem esse cenário de transição. Em Porto Alegre, a previsão indica um dia mais ameno, com mínima em torno de 22 °C e máxima perto de 27 °C. Já em Florianópolis, o calor ainda aparece com mais força, com temperaturas entre 24 °C pela manhã e cerca de 34 °C à tarde. Em Curitiba, os termômetros devem variar de 20 °C a 31 °C. No sábado, a frente fria atua mais próxima da costa catarinense e segue estimulando a formação de áreas de chuva, sobretudo entre a tarde e a noite, mantendo o risco de temporais localizados no norte gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. Apesar disso, não se espera frio intenso: o principal efeito será a redução do calor extremo dos últimos dias.

No Sudeste, o padrão segue diferente. O calor continua predominando, com pancadas mais isoladas. Em São Paulo, a previsão indica chuva passageira principalmente à tarde, com máximas entre 30 °C e 33 °C. No Rio de Janeiro, o sol aparece com mais frequência e as temperaturas sobem, com máximas entre 35 °C e 38 °C ao longo do fim de semana, além de sensação de abafamento e apenas pequena chance de chuva isolada. Em Belo Horizonte, o tempo tende a ficar mais firme, com sol entre nuvens e máximas próximas de 31 °C na sexta e no sábado, caindo um pouco no domingo. Já em Vitória, o calor predomina, com temperaturas entre 30 °C e 34 °C e possibilidade de pancadas rápidas.

No Centro-Oeste, o fim de semana deve combinar períodos de sol, calor e pancadas irregulares, principalmente no fim da tarde e à noite. Em Cuiabá e Campo Grande, as temperaturas seguem elevadas, muitas vezes acima dos 30 °C, com chuva típica de verão, mal distribuída. O mesmo padrão é esperado para Brasília e Goiânia, onde o calor durante o dia abre espaço para pancadas rápidas no fim da tarde.

No Nordeste, a sexta-feira começa mais instável em áreas do litoral e também no interior do Maranhão e do Piauí, onde a chuva pode ganhar força. Em Recife, as temperaturas devem variar de 24 °C a 31 °C, mantendo o tempo quente e abafado com pancadas ao longo do dia. Em Salvador, a variação é pequena, entre 24 °C e 30 °C, preservando a sensação de calor constante. Já em Fortaleza, a previsão aponta temperaturas entre 24 °C e 29 °C, com calor mais moderado, mas ainda com tempo úmido. Nos dias seguintes, a tendência é de diminuição gradual da chuva em parte do litoral, embora ainda haja condições para pancadas em diferentes horários, enquanto as máximas permanecem altas, podendo se aproximar de 39 °C em áreas do interior do oeste baiano no domingo.

Na Região Norte, o calor e a umidade seguem favorecendo a formação de nuvens carregadas quase diariamente. Em áreas do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, há risco de chuva forte em alguns momentos, principalmente entre a tarde e a noite. Em Manaus, as temperaturas devem ficar entre 24 °C e 29 °C, e em Belém os valores previstos são semelhantes, mantendo o ar quente e úmido. Em Porto Velho, a variação deve ser um pouco maior, de cerca de 23 °C a 31 °C, com sensação de abafamento e chance de chuva em vários momentos do dia.

O cenário desenhado para o feriado prolongado, portanto, combina alívio do calor extremo no Sul com aumento do risco de temporais, enquanto o restante do país segue sob influência de altas temperaturas e pancadas típicas de verão, exigindo atenção para mudanças rápidas no tempo e para possíveis transtornos associados à chuva forte.