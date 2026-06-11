Confira os estados que serão mais afetados pela chuva atípica

247- A chuva atípica deve avançar sobre o Sudeste e o Centro-Oeste a partir desta quinta-feira (11), com frentes frias, áreas de instabilidade e risco de pancadas fortes até a próxima semana. O cenário deve afetar capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campo Grande. As informações são do Climatempo.

A mudança no padrão do tempo chama atenção porque junho costuma ser um mês de baixa pluviosidade em boa parte dessas regiões, que normalmente já atravessam um período mais seco nesta época do ano.

A previsão indica uma sequência de dias com céu mais carregado, chuva frequente e acumulados que podem ficar acima do esperado para o mês em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. A instabilidade deve atingir principalmente São Paulo, Mato Grosso do Sul, partes de Minas Gerais e Rio de Janeiro, avançando depois de maneira mais irregular para Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Espírito Santo.

No Sul, a chuva também deve aparecer com intensidade. Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul estão entre as áreas com maior risco de pancadas moderadas a fortes, especialmente em pontos do oeste catarinense, oeste paranaense e interior gaúcho.

A alteração no tempo está associada à formação e à passagem de frentes frias, além de áreas de baixa pressão que ajudam a organizar nuvens carregadas entre o Paraguai, o Sul do Brasil e o Centro-Oeste. Esses sistemas também favorecem o transporte de umidade para áreas mais internas do país, ampliando a instabilidade.

"O que torna essa condição mais atípica é a frequência da passagem dessas frentes frias", explica César Soares, meteorologista da Climatempo.

De acordo com o meteorologista, a chuva costuma ser mais restrita em junho nessas regiões. Por isso, uma sequência de instabilidades pode ter impacto relevante nos acumulados mensais.

“Em junho, não costuma chover tanto nessas regiões. Por isso, as pancadas previstas para os próximos dias podem fazer com que algumas áreas atinjam, em apenas dois ou três dias, ou ao longo de uma semana, volumes próximos à média esperada para todo o mês”, afirma.

César Soares também destaca que os volumes médios de chuva em junho são naturalmente baixos em parte do país.

“Em partes do Centro-Oeste, por exemplo, a média de chuva neste período é próxima de zero. No Sudeste, os volumes também costumam ser reduzidos, inclusive em capitais como São Paulo”, diz.

Instabilidade deve atingir o Sul nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, a instabilidade deve se espalhar por grande parte da Região Sul. No Paraná, há previsão de chuva desde as primeiras horas do dia, com precipitação em vários momentos.

Santa Catarina e Rio Grande do Sul também devem registrar pancadas, com maior risco de temporais em áreas do interior. As rajadas de vento podem ganhar intensidade em alguns pontos, especialmente entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, onde a combinação de instabilidade e circulação de umidade deve favorecer mudanças rápidas nas condições do tempo.

São Paulo deve ter um dos dias mais instáveis

No Sudeste, São Paulo deve ter um dos dias mais instáveis. A previsão aponta chuva desde a madrugada e pela manhã em várias regiões do estado, com céu fechado e possibilidade de precipitação moderada a forte no interior.

Na capital paulista, o dia deve ser marcado por muitas nuvens, chuva em diferentes períodos e temperaturas mais baixas, com máxima próxima dos 20°C.

Ainda em São Paulo, a chuva pode perder força em parte do dia, mas novas áreas de instabilidade devem voltar a atuar durante a noite, mantendo o tempo fechado.

Rio, Minas e Espírito Santo também terão mudança no tempo

No Rio de Janeiro, a quinta-feira também deve ser de mudança no tempo. A previsão indica aumento de nebulosidade e chuva fraca a moderada em parte do estado. Na capital fluminense, o dia deve ter períodos de chuva e máxima de 24°C.

Em Minas Gerais, as pancadas devem atingir principalmente o Triângulo Mineiro, o sul do estado e áreas centrais ao longo do dia. Belo Horizonte pode registrar chuva rápida em diferentes momentos, com temperatura máxima em torno de 22°C.

No Espírito Santo, Vitória ainda deve ter períodos de sol, mas há possibilidade de pancadas entre a tarde e a noite.

Mato Grosso do Sul concentra maior atenção no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul concentra a maior atenção nesta quinta-feira. A chuva deve ocorrer desde cedo no sul, sudoeste, sudeste e leste do estado, com risco de pancadas moderadas a fortes e trovoadas.

Em Campo Grande, a previsão é de sol entre muitas nuvens pela manhã e pancadas no período da tarde e à noite, com máxima perto de 25°C.

Em Mato Grosso, a chuva deve ocorrer de forma mais isolada. Cuiabá pode ter pancadas à tarde, com máxima prevista de 32°C.

Em Goiás e no Distrito Federal, o tempo deve ficar mais nublado, mas a chuva tende a ser mais irregular ao longo desta quinta-feira.

Tempo carregado deve continuar até o fim de semana

Entre sexta-feira (12) e domingo (14), novas áreas de instabilidade devem manter o tempo carregado em parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Em São Paulo, a previsão aponta vários dias com chuva e garoa, especialmente entre esta quinta-feira e a próxima terça-feira (16).

A soma dos dias chuvosos pode elevar os acumulados em relação ao padrão de junho, mesmo que a precipitação nem sempre ocorra em forma de temporal.

Na sexta-feira, a capital paulista deve ter sol entre muitas nuvens e pancadas à tarde e à noite, com máxima de 21°C.

No Rio de Janeiro, a sexta-feira pode ter aumento de nuvens e chuva mais tarde, com máxima de 28°C. Belo Horizonte deve seguir com pancadas, enquanto Vitória também pode registrar chuva entre a tarde e a noite.

No Centro-Oeste, Campo Grande pode ter chuva com trovoadas e máxima de 23°C. Brasília e Goiânia passam a ter chance de pancadas, embora a instabilidade ainda deva ocorrer de forma mais irregular nessas áreas.

No fim de semana, a instabilidade deve continuar em parte do país. No Sudeste, São Paulo ainda deve ter muitas nuvens e períodos de chuva, principalmente no domingo. Belo Horizonte pode registrar chuva mais forte no domingo, e Vitória terá risco de chuva e trovoadas no sábado.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul permanece entre as áreas com maior chance de chuva. Campo Grande pode voltar a registrar pancadas no domingo, mantendo o padrão de tempo instável em uma região que normalmente apresenta baixos volumes de precipitação em junho.