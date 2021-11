"Defensores da terra estão morrendo", diz a indígena brasileira Txai Suruí na COP26

Apoie o 247

247 - Uma mulher indígena brasileira de 24 anos fez um discurso na abertura da 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP26).

"Meu nome é Txai Suruí, eu tenho só 24, mas meu povo vive na Amazônia há cerca de 6.000 anos. Meu pai, o grande chefe Almir Suruí, me ensinou que nós devemos ouvir as estrelas, a lua, os animais e as árvores. Hoje, o clima está aquecendo, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, e nossas plantas não florescem como antes. A Terra está falando, e ela nos diz que não temos mais tempo", disse ela.

A ativista defendeu mudanças globais e imediatas para salvar o planeta. "Não é em 2030 ou 2050, é agora. Enquanto vocês fecham os olhos para a realidade, os defensores da terra foram assassinados por proteger a terra. Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática, e nós precisamos estar no centro das decisões sendo tomadas aqui", afirmou.

