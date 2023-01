Deputado Rodrigo Agostinho será o novo presidente do Ibama

O mandato do parlamentar termina neste mês edit

247 - O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) será o novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), confirmou o Ministério do Meio Ambiente.

O parlamentar, cujo mandato termina neste mês, foi escolhido pela “sólida formação técnica e destacada atuação na área ambiental”, disse a pasta, em nota divulgada neste sábado (14).

Agostinho é biólogo, ambientalista e advogado. Foi membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) por mais de dez anos e é membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN).

