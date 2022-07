Desmatamento avança 20,1% em todos os biomas em 2021, diz relatório; foram 18 árvores derrubadas por segundo

Apoie o 247

247 - Dados do Relatório Anual de Desmatamento no Brasil, do MapBiomas, apontam que o desmatamento cresceu 20,1% em 2021, atingindo 16,5 mil km² em todos os biomas brasileiros. De acordo com Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas, os dados ressaltam a existência de “um problema crônico” que “está se agravando em todas as regiões do Brasil”.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o documento destaca que “a Amazônia é o bioma com maior território afetado: 59% do total. Depois vêm Cerrado (cerca de 30%), Caatinga (7%), Mata Atlântica (1,8%), Pantanal (1,7%) e Pampa (0,1%). Proporcionalmente, tiveram maior alta em um ano a Caatinga (89%) e o Pampa (92%)”.

Ainda conforme o levantamento, 77% da área total desmatada estão em imóveis registrados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. “Em ao menos três quartos dos desmatamentos, é possível encontrar um dono ou responsável”, afirma Azevedo.

A expansão da atividade agropecuária é considerada a maior causa é de pressão (96,6%) para o desmatamento. Ainda segundo o estudo, “do total desmatado, 5,3% estavam em áreas protegidas, 3,6% em unidades de conservação e 1,7% em terras indígenas”.

Apesar do aumento do desmatamento, os embargos e autuações federais foram registradas em apenas 10,5% da área desmatada, entre os anos de 2019 e 2021.

