Desmatamento da Amazônia em abril é o maior para o mês em uma década

247 - O desmatamento da Amazônia no último mês de abril foi de 778 km², o maior valor para o mês registrado nos últimos dez anos, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

O índice é 45% maior que o desmatamento registrado em abril de 2020. Em março, também foi registrado um recorde histórico, quando o Imazon constatou 810 km² de floresta devastada.

Os estados com maior área desmatada são:

Amazonas - 28%

Pará - 26%

Mato Grosso - 22%

Rondônia -16%

Roraima -5%

Maranhão - 2%

Acre 1%

"Em Lábrea e Apuí, no Amazonas, municípios que lideram o ranking dos 10 que mais desmataram, houve perda de 126 km² de floresta, o que representa quase 60% de todo o desmatamento do Estado detectado em abril", diz o Imazon.

Com informações do G1.

