Desmatamento no Cerrado cai 16% em janeiro em relação a 2022

247 — Os índices de desmatamento no Cerrado registraram queda de 16% em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período de 2022, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 15, pelo SAD Cerrado. No ano passado, 55 mil hectares foram devastados. Neste ano, caiu para 46 mil hectares derrubados.

Ainda, o total da área devastada este ano é 24% menor em comparação a 2021, quando 60 mil hectares foram derrubados.

O monitoramento é realizado por meio de imagens de satélite e com o auxílio de inteligência artificial. O SAD Cerrado (Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado) é uma ferramenta de monitoramento do desmatamento do bioma desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), em parceria com a rede MapBiomas e com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

Na contramão da redução em números toais, o desmatamento nos estados da Bahia e do Piauí aumentou 88% no período analisado. No Piauí, o bioma teve 9,5 mil hectares desmatados, um aumento de 120% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 4,3 mil hectares foram derrubados. Já na Bahia, o aumento foi de 64%, totalizando 9,3 mil hectares desmatados contra 5,6 mil hectares no ano anterior.

Entre os dez municípios que mais desmataram o Cerrado em janeiro, seis estão localizados no oeste baiano: Jaborandi, São Desidério, Cocos, Correntina, Baianópolis e Santa Rita de Cássia.

