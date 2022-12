Desmonte ambiental do governo Bolsonaro contou com o esvaziamento de servidores do Ibama e ICMBio

Número de servidores do ICMBIO e Ibama chegou aos menores patamares durante a gestão de Jair Bolsonaro. Por outro lado, os números de cargos comissionados bateram recordes edit

247 - O aparelhamento dos órgãos ambientais no governo Jair Bolsonaro (PL) não se limitou apenas à redução dos recursos destinados à fiscalização e combate às atividades ilegais e afetou diretamente o número dos servidores do Ibama e do ICMBio . Por outro lado, houve um crescimento no número de funcionários lotados em cargos comissionados.

De acordo com a Folha de S. Paulo, “em 2021, o ICMBio tinha 1.470 trabalhadores —o menor número desde sua fundação, em 2007—, e o Ibama chegou em 2022 a 2.360, o menor ao menos desde 1999 —não há dados anteriores disponíveis no site do governo”.

Em contrapartida, o número de cargos comissionados cresceu rapidamente. “No Ibama, havia 18 vagas do tipo ativas em 2018. Desde 2019, esse número nunca foi menor que 30, chegando a 41 em 2019, o maior em mais de uma década. No ICMBio, a cifra subiu de 52, no último ano da gestão de Michel Temer (MDB), para 88 em 2022 —o maior de sua história”, ressalta a reportagem.

Nesta linha, a redução do efetivo afetou principalmente os nove estados da Amazônia Legal que engloba o Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

“O quadro de servidores dessa região foi reduzido em 40% entre 2018 e 2022, seguido pelos do Norte (36,5%) e do Nordeste (31,3%). O do Sul teve a menor perda, 3,1%”, diz a Folha de S. Paulo.

