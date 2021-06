O líder de desmatamento foi Bonito (MS), com 416 hectares derrubados, seguido por Águas Vermelhas (MG), com 369 hectares derrubados, e Wanderley (BA), com 350 hectares derrubados edit

247 - Dez municípios concentram 21% do desmatamento registrado na Mata Atlântica, que somou 13.053 hectares de 2019 a 2020. Os dados são do Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, relatório da ONG SOS Mata Atlântica feito em conjunto com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O líder de desmatamento foi Bonito (MS), com 416 hectares derrubados, seguido por Águas Vermelhas (MG), com 369 hectares derrubados, e Wanderley (BA), com 350 hectares derrubados.

Em seguida, a lista dos outros sete municípios em questão: Montalvânia (MG) - 286 hectares derrubados; Pedra-Azul (MG) - 286 hectares derrubados; Cotegipe (BA) - 273 hectares derrubados; Ponto dos Volantes (MG) - 220 hectares derrubados; Miranda (MS) - 219 hectares derrubados; Encruzilhada (BA) -175 hectares derrubados; Francisco Sá (MG) - 166 hectares derrubados.

A Mata Atlântica é o bioma mais devastado do país, com apenas 12% de sua cobertura original.

