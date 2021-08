Diretora da SOS Mata Atlântica diz que atual crise hídrica é a pior dos últimos 100 anos na região

De acordo com a diretora da fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, "esse ano, a situação é muito mais grave porque nós estamos localizados na bacia do Tietê, na bacia do Paraná e essa é a maior crise hídrica dos últimos 100 anos nessa parte do país" edit

247 - A diretora da fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, afirmou que a atual crise hídrica é a maior dos últimos 100 anos na região sul e sudeste do país. De acordo com a dirigente, o desmatamento e as queimadas registradas nas cidades agravaram a situação.

"Esse ano, a situação é muito mais grave porque nós estamos localizados na bacia do Tietê, na bacia do Paraná e essa é a maior crise hídrica dos últimos 100 anos nessa parte do país. É fundamental que a população colabore, contribua, como aconteceu durante a crise hídrica durante o período de 2014 e 2016", afirmou em entrevista à TV TEM.

De acordo com Malu, as medidas de rodízio de abastecimento adotadas por Itu, Salto e Araçoiaba da Serra (SP) deveriam ter sido adotadas anteriormente. "Nós teríamos que ter agido de forma preventiva antes de chegar nessa situação de colapso. O rodízio, o racionamento da água, dois dias sem água e um dia com, isso causa graves problemas de saúde para a população. Nós já estamos em uma pandemia terrível, que exige que as pessoas se higienizem mais", disse.

