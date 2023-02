Em Brasília, John Kerry não define valor de doação ao Fundo Amazônia

Apoie o 247

247 - Os Estados Unidos ainda não definiram o valor que doarão ao Fundo Amazônia, afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin após reunir-se, em Brasília, com John Kerry, enviado especial estadunidense para o clima. No encontro, também estiveram presentes a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“John Kerry não definiu o valor, mas disse que vai se empenhar junto ao Congresso americano, governo e iniciativa privada dos Estados Unidos para que o Brasil tenha recursos vultosos”, disse Alckmin após a reunião.

Segundo o vice-presidente, foram debatidos ainda as mudanças climáticas, desmatamento, descarbonização e transição energética

