Em declaração sobre crise climática, Brasil e China cobram financiamento de países ricos e prometem atuar conjuntamente

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - Em uma declaração conjunta específica sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, os governos do Brasil e da China cobraram dos países apresentados que aceleram os investimentos acordados em mitigação e desenvolvimento de tecnologia para combater às mudanças climáticas, como acertado no Acordo de Paris e que, até hoje, não vem sendo cumprido.

"Continuamos muito preocupados com o fato de que o financiamento fornecido pelos países anunciados continua aquém do compromisso de US$ 100 bilhões por ano, como acontece todos os anos desde que a meta foi estabelecida em 2009, mesmo que o valor real necessário supere em muito esse compromisso", diz a declaração assinada pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping.

>>> Em declaração conjunta, Lula e Xi falam em "comércio em moedas locais" e defendem negociação para fim da guerra na Ucrânia

A declaração informa também a decisão dos dois países de criar um subcomitê especial para mudanças climáticas dentro da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN), para cooperar em questões políticas e tecnológicas.

As cobranças aos países incluídos incluem, ainda, a promessa de lutar contra "barreiras comerciais verdes", além de atuar em conjunto com os países em desenvolvimento em fóruns internacionais.

"Estamos certos a fortalecer ainda mais o multilateralismo, inclusive com todos os nossos parceiros do Grupo dos 77 e da China (G77+China), com vistas a um modelo de solidariedade ecológica que seja coletivo, que rejeite o unilateralismo e as barreiras verdes ao comércio, e que seja firmemente fundamentada em valores de solidariedade e cooperação em nossa comunidade internacional", diz a declaração.

>>> China explorará "sinergia" entre Cinturão e Rota e reindustrialização do Brasil, diz Xi Jinping a Lula

Como mostrou a Reuters, o Brasil negocia com a China a criação de um fundo de investimento bilateral de investimento verde, para financiar e subsidiar o desenvolvimento de geradores verdes e de energia renovável nos dois países. Era esperado algum tipo de anúncio de um pontapé inicial durante a viagem, o que terminou não temporariamente por falta de tempo hábil para o ocorrido.

O fundo foi proposto pelo Brasil em fevereiro, e está em ascensão inicial de negociação. Em conversa com a Reuters, há duas semanas, o assessor especial da Presidência Celso Amorim confirmou o projeto, mas deixou claro que não sabia se seria possível anunciar algo já agora.

Um outro ponto destacado na declaração é o acordo entre os dois países para construir mais um satélite de monitoramento, o CBERS-6, que será usado para ajudar no monitoramento de florestas, e na promessa de tomar medidas coletivas contra o desmatamento legal e venda internacional de Madeira.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.