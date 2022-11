Equipe do governo de transição propõe criação de força nacional de segurança ambiental

Aumento do número de fiscais do Ibama também é uma das prioridades para combater crimes ambientais edit

247 - O grupo de trabalho responsável pela área de meio ambiente na equipe de transição de Lula (PT) defende a criação de uma força nacional ambiental e o aumento do número de fiscais do Ibama que atuam em campo. As propostas constarão de relatório preliminar que deve ser entregue nesta quarta-feira (30), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

No caso da força ambiental, o modelo é o das equipes que reforçam a segurança pública em estados atingidos por situações de crise, compostas por policiais militares cedidos pelos governadores.

Outra prioridade é recompor a estrutura de fiscalização, desfeita durante o governo de Jair Bolsonaro.

Também está em cogitação a revogação de decretos que dificultam a aplicação de multas para desmatadores e a destruição de máquinas usadas para derrubar a floresta.

