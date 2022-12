Erupção de vulcão nos EUA ameaça principal rota da Ilha Grande (vídeo)

O Observatório de Vulcões Havaianos do Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que as lavas poderiam alcançar a rodovia Daniel K. Inouye em uma semana edit

Reuters - A lava que flui do Mauna Loa, no Havaí, que é o maior vulcão ativo do mundo e entrou em erupção nesta semana, está se aproximando da principal rodovia da Ilha Grande (ou Ilha Havaí).

O Observatório de Vulcões Havaianos do Serviço Geológico dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira (2) que a quilômetros da rodovia Daniel K. Inouye, também conhecida como Saddle Road, e poderia alcançá-la em uma semana. Mas o Serviço Geológico norte-americano também disse que, devido à natureza imprevisível dos fluxos de lava, é “da rodovia, que é a principal estrada leste-oeste da ilha.

Se a rodovia principal for cortada, dizem as autoridades do condado do Havaí, o tráfego será redirecionado para as es e adicionar horas a viagem de Hilo, a maior cidade da Ilha Grande, para Kona, um centro turístico, que pela Rodovia minutos.

Talmadge Magno, administrador da Agência de Defesa Civil do Condado do Havaí, disse a repórteres nesta semana que provável que o governo federal leve alguns meses para torná-la transitável novamente quando os fluxos cessarem.

O Serviço Geológico diz que muitas variáveis influenciam exatamente para onde a lava se moverá e a que velocidade espalham e "inflam" --criando lóbulos individuais que podem avançar rapidamente e depois parar.

🔴 Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo, começou a entrar em erupção na Ilha Havaí pela primeira vez desde 1984, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.pic.twitter.com/XbUZs1AKrm — Mundo News (@Mundo__News) November 28, 2022

