Europa enfrenta a pior seca em 500 anos: estudo

Reuters - A Europa está enfrentando sua pior seca em pelo menos 500 anos, com dois terços do continente em estado de alerta ou alerta, reduzindo o transporte fluvial, a produção de eletricidade e os rendimentos de certas plantações, disse uma agência da União Europeia nesta terça-feira.

O relatório de agosto do Observatório Europeu da Seca (EDO), supervisionado pela Comissão Europeia, disse que 47% da Europa está em condições de alerta, com claro déficit de umidade do solo, e 17% em estado de alerta, em que a vegetação é afetada.

"A severa seca que afeta muitas regiões da Europa desde o início do ano está se expandindo e piorando desde o início de agosto", disse o relatório, acrescentando que a região da Europa Ocidental-Mediterrâneo provavelmente experimentará condições mais quentes e secas do que o normal até novembro.

Grande parte da Europa enfrentou semanas de altas temperaturas neste verão, o que piorou a seca, causou incêndios florestais, desencadeou alertas de saúde e levou a pedidos de mais ações para combater as mudanças climáticas.

A seca atual parece ser a pior em pelo menos 500 anos, assumindo que os dados finais no final da temporada confirmem a avaliação preliminar, disse a Comissão em comunicado.

As colheitas de verão sofreram, com os rendimentos de milho em grão em 2022 ficando 16% abaixo da média dos cinco anos anteriores e os rendimentos de soja e girassol com projeções de queda de 15% e 12%, respectivamente.

A geração de energia hidrelétrica foi atingida, com impacto adicional em outros produtores de energia devido à escassez de água para alimentar os sistemas de refrigeração.

Os baixos níveis de água prejudicaram o transporte, como ao longo do Reno, com cargas de transporte reduzidas afetando o transporte de carvão e petróleo.

A EDO disse que as chuvas de meados de agosto podem ter aliviado as condições, mas em alguns casos vieram com tempestades que causaram mais danos.

O indicador de seca do observatório é derivado de medições de precipitação, umidade do solo e fração de radiação solar absorvida pelas plantas para a fotossíntese.

