Ex-chanceler Luiz Alberto Figueiredo Machado é nomeado Embaixador Extraordinário para a Mudança do Clima

Itamaraty - O Ministério das Relações Exteriores tem a satisfação de anunciar a indicação do Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado como Embaixador Extraordinário para a Mudança do Clima. Ex-ministro de Relações Exteriores do governo da presidente Dilma Rousseff, o Embaixador Figueiredo deverá complementar a representação de alto nível do Brasil em eventos internacionais, bem como contribuir para a divulgação do engajamento brasileiro no combate à mudança do clima, inclusive no contexto da candidatura do país para sediar a 30ª Conferência das Partes (COP 30) na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), a ser realizada em 2025. O cargo recriado de Embaixador Extraordinário de Mudança do Clima foi ocupado, entre 2007 e 2010, pelo Embaixador Sergio Barbosa Serra.

Diplomata de carreira desde 1980, o Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado foi representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas e embaixador brasileiro junto ao Catar, Portugal e Estados Unidos. Em sua ampla trajetória em mudança do clima, ocupou as funções de chefe da Divisão de Política Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (2002-2004), de diretor do Departamento do Meio Ambiente e Temas Especiais (2005-2011) e de subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia (2011-2013).

Tendo em vista a renovada prioridade da agenda climática na política externa brasileira, a nova estrutura organizacional do Ministério das Relações Exteriores, determinada pelo Decreto 11.357, de 1° de janeiro de 2023, estabeleceu a Secretaria de Clima, Energia e Meio Ambiente (SECLIMA), sob a qual foi incorporado novo departamento dedicado à mudança do clima. Responsável pela formulação e coordenação das posições brasileiras e pelas negociações internacionais em mudança do clima, a SECLIMA tem como secretário designado o Embaixador André Aranha Corrêa do Lago. O Departamento de Clima terá como diretora a ministra Liliam Beatris Chagas de Moura.

