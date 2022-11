"O povo do Brasil escolheu parar com a destruição da Amazônia", diz Al Gore sobre eleição de Lula

Apoie o 247

247 - Em discurso na COP27, a conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta segunda-feira (7), o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore citou o resultado das eleições brasileiras e, consequentemente, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele disse que “o povo do Brasil escolheu acabar com a destruição na Amazônia”.

“Precisamos de mais [ação climática], mas temos a base para a esperança. Há apenas dias atrás o povo do Brasil escolheu parar com a destruição da Amazônia. Mais cedo neste ano, o povo da Austrália escolheu começar a liderar a revolução da energia renovável. Mais cedo neste ano, o povo do meu país escolheu líderes que finalmente implementaram a maior e mais ambiciosa legislação ambiental da História do mundo”, disse Gore, que foi vice de Bill Clinton, destacando a importância de Lula para ampliar as ações de combate às mudanças climáticas.

Al Gore é um ativista das questões climáticas. Em 2007, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em conjunto com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

