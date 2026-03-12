Fim de semana será marcado por fortes chuvas e queda nas temperaturas em regiões do Brasil

247 - A previsão do tempo para esta quinta-feira (12) indica um cenário de instabilidade em diversas regiões do Brasil, com destaque para o Sul e o Sudeste, onde a presença de uma área de baixa pressão próxima ao litoral e o transporte de umidade do oceano favorecem a formação de nuvens carregadas. O fenômeno deve provocar chuva frequente, temperaturas mais amenas e possibilidade de temporais em vários estados. As informações são do portal g1, em reportagem do jornalista Roberto Peixoto.

No Sudeste, o dia começa com muitas nuvens e chuva em diferentes momentos, principalmente no estado de São Paulo. Na capital paulista, o céu permanece encoberto durante boa parte do dia, com pancadas de chuva que podem ser intensas em alguns períodos e vir acompanhadas de trovoadas. A grande quantidade de nuvens impede a elevação significativa das temperaturas, e a máxima deve ficar em torno de 24 °C, deixando a tarde mais fresca do que o habitual para o mês de março.

O litoral paulista concentra um dos maiores riscos de acumulados elevados. Municípios como Santos, Bertioga, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba podem registrar volumes superiores a 120 milímetros de chuva. Esse cenário aumenta o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta.

No Rio de Janeiro, o tempo também deve permanecer fechado durante grande parte do dia. A previsão indica pancadas de chuva em vários momentos, com possibilidade de temporais isolados. A temperatura máxima na capital fluminense deve alcançar cerca de 25 °C.Na região serrana do estado, o volume de chuva pode ultrapassar 100 milímetros, o que eleva o risco de deslizamentos em áreas de morro. Já na cidade do Rio de Janeiro, os acumulados podem chegar a aproximadamente 60 milímetros ao longo do dia.

Em Belo Horizonte, o tempo apresenta variação entre momentos de sol e aumento de nuvens. As pancadas de chuva tendem a se intensificar principalmente no período da tarde, quando podem ocorrer episódios moderados ou fortes em alguns bairros da capital mineira. A temperatura máxima prevista é de cerca de 25 °C, com sensação de tempo abafado antes da chegada das chuvas.

Na Região Sul, a presença de umidade mantém o céu encoberto em grande parte do dia. Em Curitiba, a previsão indica garoa pela manhã e pancadas de chuva mais intensas durante a tarde e a noite. As temperaturas variam entre aproximadamente 15 °C e 22 °C, configurando uma das tardes mais frias entre as capitais brasileiras.Já em Florianópolis, o dia também será marcado por muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do período, com máxima próxima de 28 °C.Na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens em alguns momentos.

Mesmo assim, a atmosfera ainda instável favorece pancadas isoladas, principalmente no fim do dia, e a temperatura pode atingir cerca de 29 °C.No Centro-Oeste, o calor combinado com altos índices de umidade favorece a formação de nuvens carregadas. Em Campo Grande, o sol aparece entre nuvens durante a manhã, mas a previsão indica aumento das pancadas de chuva à tarde, algumas acompanhadas de trovoadas. A temperatura máxima deve ficar em torno de 27 °C.Em Cuiabá, o calor continua mais intenso. A máxima pode chegar a 30 °C, com pancadas frequentes de chuva ao longo do dia.

Na Região Norte, cidades como Belém, Manaus e Macapá devem enfrentar chuvas fortes e tempo abafado. Os maiores acumulados são esperados no Amapá e em grande parte do Pará, embora pancadas também possam ocorrer nos demais estados da região.No Nordeste, o tempo segue quente e úmido em diversas áreas. A cidade de São Luís deve registrar um dia chuvoso e abafado. Também há previsão de chuva no litoral do Ceará, em partes do Piauí e no litoral do Rio Grande do Norte.

Entre as capitais nordestinas, Recife e Salvador devem registrar as temperaturas mais altas do dia, com máximas de aproximadamente 33 °C e 32 °C, respectivamente. Nessas cidades, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva durante a tarde, porém com menor intensidade em comparação às regiões Sul e Sudeste.