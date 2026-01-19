Fim do calorão? tempo muda em algumas regiões do Brasil; confira

247 - Uma intensa frente fria começou a se formar na tarde deste domingo (18) no Sul do Brasil e já provoca mudanças significativas no tempo, com aumento das chuvas e risco elevado de tempestades em áreas das regiões Sul e Sudeste. O avanço do sistema marca uma virada no padrão climático e deve impactar grande parte do centro-sul do país nos próximos dias. As informações são da MetRED.

A mudança ganha força a partir de segunda-feira (19), quando a frente fria passa a atuar de forma mais organizada sobre o Sudeste, acompanhada por uma massa de ar frio que avança pelo interior do país.Ainda neste domingo, as instabilidades se intensificam entre a tarde e a noite, elevando o risco de chuvas fortes e tempestades. As áreas mais afetadas incluem o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, o Paraná, o centro-norte de São Paulo, o centro-sul e o Triângulo Mineiro em Minas Gerais, além do norte do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo.

Durante a noite, a tendência é de redução do potencial de chuva em parte das localidades. No entanto, o alerta permanece para o leste e norte de Santa Catarina, o litoral do Paraná e o sul e centro-norte de São Paulo, onde ainda há possibilidade de pancadas fortes acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na segunda-feira (19), a frente fria ganha ainda mais intensidade e passa a organizar as áreas de instabilidade. Pela manhã, há previsão de chuva de fraca a moderada intensidade no leste de Santa Catarina, no norte e leste do Paraná, no centro-norte e leste de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e no sul e Triângulo Mineiro, em Minas Gerais.Ao longo do dia, o sistema frontal também começa a influenciar outras regiões do país. No Centro-Oeste, no Norte e na porção oeste do Nordeste, as instabilidades devem surgir de forma mais pontual inicialmente, mas tendem a se espalhar com o avanço da frente fria.A partir da tarde de segunda-feira, o cenário se torna mais crítico. As instabilidades se intensificam e se espalham por grande parte do Brasil, aumentando o risco de chuvas intensas e tempestades. Há alerta para transtornos no norte do Paraná, em todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no sul e extremo norte do Espírito Santo, em todo o Centro-Oeste, na Bahia, no centro-sul do Maranhão e do Piauí, além de grande parte da Região Norte.De acordo com a previsão, as áreas de maior risco estão concentradas no Sudeste, especialmente em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No leste paulista, os acumulados de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros em curto período, elevando o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.Outro fator de atenção é a formação de uma nova

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), favorecida pela atuação da frente fria. Esse sistema deve manter o tempo instável no centro-norte do Brasil durante boa parte da semana, prolongando o período de chuvas em diversas regiões.No Sul do país, a tendência é de diminuição gradual das instabilidades no decorrer da noite de segunda-feira e na madrugada de terça-feira (20), especialmente no leste de Santa Catarina e do Paraná, onde ainda são esperadas chuvas fracas a moderadas antes da melhora do tempo.Além das chuvas, a chegada do ar frio deve provocar uma sequência de noites e madrugadas mais frias no Sul e no Sudeste, reforçando a mudança no padrão climático e exigindo atenção da população para os alertas meteorológicos emitidos nos próximos dias.