Final de semana será marcado por mudança no tempo; confira a previsão completa

247 - O fim de semana deve ser marcado por chuva em boa parte do Sul do país e em áreas do Sudeste, com a formação de sistemas meteorológicos que favorecem a organização de nuvens carregadas. No Norte, a previsão também indica volumes elevados de precipitação, especialmente em Roraima e no Amapá.

As informações são do ClimaTempo. Segundo a previsão, a mudança no tempo começa já nesta sexta-feira (29), principalmente no Sul, onde novas áreas de instabilidade devem provocar chuva ao longo do fim de semana.

No sábado (30), a chuva deve alcançar desde o norte do Rio Grande do Sul até boa parte de Santa Catarina e o centro-sul do Paraná. A instabilidade será resultado da formação de sistemas meteorológicos que ajudam a organizar nuvens mais carregadas sobre a região.

O meteorologista César Soares, da Climatempo, explica que esse cenário é provocado pela atuação de sistemas que favorecem a formação de áreas de chuva. A tendência é de tempo mais instável em diferentes pontos do Sul, com pancadas ao longo do sábado.

Também há previsão de chuva para áreas do centro-sul de Minas Gerais, do interior de São Paulo, especialmente em regiões próximas à divisa com o sul mineiro, e para o estado do Rio de Janeiro. Nesses locais, a instabilidade está associada à atuação de um cavado.

Os cavados são áreas alongadas de baixa pressão que contribuem para o desenvolvimento de nuvens de tempestade. Esse tipo de sistema atua como um corredor de instabilidade, favorecendo a formação de chuva em determinadas regiões.

No Nordeste, a previsão indica pancadas rápidas em áreas do Recôncavo Baiano e ao longo do litoral leste da região. Em alguns momentos, a chuva pode ocorrer com forte intensidade, exigindo atenção de moradores e turistas em áreas costeiras.

No Norte do país, o extremo norte permanece em alerta para volumes elevados de chuva. Roraima e Amapá devem concentrar as precipitações mais intensas. Em Boa Vista, a sequência de dias chuvosos já vinha causando transtornos antes do fim de semana.

Enquanto isso, áreas centrais do Brasil devem ter predomínio de tempo mais firme. A presença de sol deve marcar o tempo em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte do centro-sul do Rio Grande do Sul.

Apesar da melhora em algumas regiões, as temperaturas devem seguir mais amenas em parte do país. Segundo os meteorologistas, não há expectativa de calor intenso nos próximos dias.

No domingo (31), a chuva deve permanecer concentrada no extremo norte do Brasil, voltando a atingir áreas de Roraima, norte do Amazonas e Amapá. O litoral do Nordeste também deve continuar sob condição de pancadas, que podem variar de moderadas a fortes em alguns momentos.

No Sudeste, a circulação de umidade vinda do oceano deve manter muitas nuvens e condições para chuva, principalmente entre a tarde e a noite no estado do Rio de Janeiro.

Nas regiões Sul, Centro-Oeste e em grande parte do Sudeste, a tendência para o domingo é de tempo mais firme. Mesmo assim, a elevação das temperaturas deve ser limitada pela presença de uma massa de ar mais frio.

Segundo a previsão, o país continuará sob influência desse ar mais frio, o que impede a formação de ondas de calor ou de temperaturas muito elevadas neste momento.

"Aquecer a ponto da gente ter calor, de fato, por enquanto está fora de cogitação. Mesmo com a alta sutil nas temperaturas, o aquecimento não é suficiente para ser registrado calor nessas regiões", afirmou César Soares.

Nesta sexta-feira (29), o avanço de instabilidades já muda o tempo em parte do Sul do país. De acordo com a Climatempo, o Sudeste e o Centro-Oeste devem permanecer com tempo mais estável, enquanto Norte e Nordeste concentram os maiores volumes de chuva.

Nas capitais do Sul e do Sudeste, o clima deve ficar parecido com o registrado na quinta-feira (28). O amanhecer será frio, com mínima prevista de 11°C em Curitiba, 13°C em Florianópolis e em São Paulo, 14°C em Porto Alegre e 16°C no Rio de Janeiro.

As máximas nas capitais dessas regiões devem permanecer mais amenas, chegando a cerca de 24°C. O frio, porém, não deve se espalhar para todo o país e ficará mais concentrado no Sul e em parte do Sudeste.

No Centro-Norte, as temperaturas devem ultrapassar os 30°C, comportamento considerado comum para este período do ano. Mesmo assim, o cenário de calor mais forte não deve atingir as áreas sob influência da massa de ar mais frio.

Na região Norte, segue o alerta para temporais entre o Pará e o norte do Amazonas. A situação mais preocupante é em Roraima, onde a previsão indica acumulado de até 200 milímetros de chuva entre sexta-feira e segunda-feira.

Com a combinação de instabilidade no Sul, chuva em parte do Sudeste, pancadas no litoral do Nordeste e volumes elevados no Norte, o fim de semana deve exigir atenção em várias regiões do país, especialmente nas áreas com risco de temporais e acumulados expressivos.