Fortes contrastes climáticos no Brasil: confira a previsão do tempo para hoje

247 - A quarta-feira será marcada por fortes contrastes climáticos no Brasil, com risco de tempestades severas em diversas regiões e tempo firme em parte do Sudeste. As informações são do O Globo e de boletins do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiram alerta laranja para áreas do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste devido ao potencial de eventos extremos, como queda de granizo, ventos intensos e chuva volumosa.

Segundo o Inmet e análises do Climatempo, a instabilidade mais severa deve se concentrar sobre o norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, sul e oeste da Bahia, Tocantins, norte de Mato Grosso e de Rondônia, além do sul do Amazonas e do Pará, atingindo ainda todo o Acre. Nessas áreas, moradores devem evitar exposição a céu aberto durante tempestades e redobrar a atenção em deslocamentos. O risco de granizo é elevado, especialmente na divisa entre Bahia e Espírito Santo, onde municípios já registraram episódios recentes de chuva intensa.

De acordo com o meteorologista Cesar Soares, um sistema organizado sobre o litoral do Sudeste tem papel central na formação das instabilidades. “Essa faixa de instabilidades está sendo organizada por um ciclone extratropical na costa do Sudeste, mais precisamente entre o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo. A combinação do ciclone com uma frente fria que estará posicionada no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia vai canalizar as áreas de instabilidade e nuvens carregadas, provocando os temporais”, explicou.

Enquanto isso, regiões marcadas em amarelo no mapa do Inmet — distribuídas pelo Norte, Nordeste e parte do Sudeste — têm risco potencial para chuva moderada, rajadas de vento e trovoadas isoladas. Embora o alerta seja de menor intensidade, o órgão recomenda atenção especial a cidades com histórico de alagamentos rápidos e áreas suscetíveis a deslizamentos.

No Norte, Amazonas, Pará e Tocantins podem registrar pancadas fortes, típicas do período quente e úmido. No Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco devem enfrentar chuva passageira e ventos mais intensos ao longo do dia. Já parte do Centro-Oeste, do Sul e do interior nordestino permanecem sob influência de ar seco, com destaque para Campo Grande (MS), onde a umidade pode cair abaixo de 20%.

Outro ponto de atenção é a formação de nevoeiro. “Haverá nevoeiro nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com visibilidade abaixo de 1km de extensão visual horizontal”, alertou Soares, destacando risco para motoristas e rotas aéreas regionais.

Enquanto o tempo segue instável em grande parte do país, Rio e São Paulo devem experimentar um dia de sol e temperaturas elevadas, marcando o contraste típico desta época de transição entre sistemas frontais e áreas de aquecimento continental.