Freixo envia requerimento pedindo a Salles esclarecimentos sobre assédio contra servidor do Ibama

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) enviou um requerimento ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, solicitando informações acerca da intimidação e pressão sofridas pelo servidor do Ibama Hugo Leonardo Mota Ferreira, crítico de Salles que denunciou a paralisação do sistema de multas do órgão ambiental. Um superior do Ibama e um assessor do Ministério do Meio Ambiente são os responsáveis pelo assédio, denuncia a Associação dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente e do Pecma do Distrito Federal (Asibama-DF).

"Hugo Leonardo Mota Ferreira, analista ambiental do Ibama, foi retirado de sua sala e teve seu computador confiscado. O servidor divulgou um documento, no qual denuncia que o modelo de conciliação de multas, criado há dois anos pelo ministro Ricardo Salles, é um fracasso, pois aplicou menos de 2% das autuações ambientais no período", escreve a reportagem da Fórum.

O servidor também denunciou a "gestão inadequada" do Ibama e a "inércia/omissão" do Ministério do Meio Ambiente. A análise, divulgada em nota técnica nesta quinta-feira (6), foi feita a pedido do TCU (Tribunal de Contas da União).

Na solicitação, Freixo pede, entre outras coisas, o motivo da inspeção no local de trabalho do servidor, quem a determinou e sua fundamentação legal.

Com informações do Uol.

