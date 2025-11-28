Frente fria avança e causa temporais e granizo em três estados

247 - Uma frente fria que avança pelo Sul do país deve aumentar, nos próximos dias, o risco de temporais acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas e granizo em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As informações constam em boletim do Climatempo.

A combinação entre calor, alta umidade e a chegada de ar mais frio cria condições favoráveis para tempestades isoladas e episódios de chuva intensa em curtos períodos. Embora os volumes previstos fiquem, em grande parte, abaixo dos 70 milímetros, o padrão de pancadas rápidas e fortes pode provocar alagamentos pontuais e transtornos em áreas urbanas.

No Rio Grande do Sul, a área de maior atenção inclui o Nordeste do estado, Serra, Vales, Litoral Sul e Norte, Região Metropolitana de Porto Alegre, Costa Doce, além das regiões Sul e Central. Em Santa Catarina e no Paraná, o risco de temporais se concentra sobretudo na metade leste, faixa onde a frente fria deve atuar com maior intensidade.A previsão indica uma breve melhora no sábado (29), quando o sol deve aparecer em boa parte da Região Sul. No entanto, as condições severas retornam já no domingo (30), com possibilidade de novas pancadas fortes, ventos intensos e queda de granizo, especialmente no território gaúcho e em áreas catarinenses.

Especialistas reforçam que esse tipo de variação brusca no tempo é comum no fim da primavera, período em que a combinação de calor acumulado e avanço de sistemas frontais tende a gerar tempestades rápidas, porém potencialmente danosas. Autoridades recomendam que moradores acompanhem atualizações dos institutos meteorológicos e evitem áreas de risco durante episódios de chuva forte ou descargas elétricas.