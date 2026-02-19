Frente fria avança no Brasil após o carnaval; confira a previsão completa

247 - Após dias marcados por sol forte, calor intenso e clima típico de verão durante o Carnaval, uma frente fria começa a alterar o padrão do tempo em grande parte do Brasil a partir desta quinta-feira (19). A mudança traz aumento da nebulosidade, retorno das chuvas e risco de temporais isolados em diversas regiões do país. As informações são da ClimaTempo.

Apesar da chegada da frente fria, o calor não desaparece. A combinação entre altas temperaturas e elevada umidade do ar favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente durante as tardes e noites, cenário típico do verão brasileiro. As temperaturas máximas nas capitais seguem, em geral, entre 28°C e 32°C nos próximos dias.

A instabilidade atmosférica ganha força gradualmente ao longo da semana. No Centro-Oeste e em áreas do Norte, as pancadas de chuva voltam a ocorrer com maior frequência, podendo ser intensas em alguns momentos. A previsão indica que o aumento da umidade e do calor continuará estimulando episódios de chuva forte e temporais localizados.

A frente fria avança pela faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, ampliando o risco de chuva intensa também no Sudeste. Em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais, há previsão de pancadas que podem evoluir para temporais, acompanhadas de rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h.No Rio de Janeiro, a previsão aponta acumulados próximos de 35 milímetros de chuva, com maior intensidade entre o fim da manhã e a tarde. Já em São Paulo, o risco de chuva generalizada diminui em relação aos últimos dias, embora ainda exista possibilidade de pancadas fortes e isoladas.

No Norte do país, o cenário permanece mais crítico em relação ao volume de precipitação. Até domingo, cidades como Macapá e Manaus podem registrar acumulados superiores a 100 milímetros, mantendo o alerta para alagamentos, enxurradas e transtornos urbanos.Capitais do Norte e Nordeste, como Teresina, São Luís, Belém, Manaus e Porto Velho, devem enfrentar tempo predominantemente encoberto, com pancadas frequentes ao longo do dia. A alta umidade mantém o ambiente instável e favorece períodos prolongados de chuva.

Para o fim de semana, os meteorologistas indicam aumento da instabilidade em comparação ao cenário observado no meio da semana. Embora o risco de temporais diminua gradualmente entre sábado e domingo em São Paulo e no Rio de Janeiro, ainda há possibilidade de eventos mais intensos no Espírito Santo, no Norte de Minas Gerais e em áreas do Centro-Oeste, especialmente no norte de Goiás e no norte de Mato Grosso.Mesmo com a maior presença de nuvens e chuva, o calor continuará predominando na maior parte do território nacional. A tendência é de leve queda nas temperaturas apenas em algumas regiões do Sudeste e do Sul, sem caracterizar uma mudança significativa de estação.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas seguem elevadas em praticamente todas as capitais brasileiras até sábado (21). Cidades como Boa Vista podem chegar aos 36°C, enquanto Porto Alegre deve registrar queda temporária após dias muito quentes.

Diante do cenário de instabilidade, a orientação dos órgãos meteorológicos é acompanhar alertas oficiais e comunicados da Defesa Civil, especialmente em áreas historicamente afetadas por alagamentos e deslizamentos durante episódios de chuva intensa.A expectativa é que o padrão típico do verão — calor, alta umidade e pancadas de chuva — continue predominando nos próximos dias, mantendo o país em estado de atenção para temporais isolados mesmo após o período festivo do Carnaval.