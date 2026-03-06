Frente fria com força "acima do normal" se aproxima do Brasil e terá potencial para atingir regiões do Nordeste

247 - Uma nova frente fria deve avançar pelo Brasil nos próximos dias e provocar mudanças significativas nas condições do tempo, especialmente na Região Sudeste. De acordo com informações publicadas pelo ClimaTempo, o sistema climático deve chegar ao país com intensidade considerada acima do normal para esta época do ano.

Segundo meteorologistas, o fenômeno deve se formar no Sul do Brasil e avançar gradualmente em direção ao Sudeste ao longo da segunda semana de março. A previsão indica que o sistema poderá provocar queda de temperatura, aumento da instabilidade atmosférica e episódios de chuva forte em diversos estados.

Especialistas apontam que essa frente fria será mais intensa do que o padrão normalmente observado neste período do ano. Conforme avaliação de meteorologistas citada na reportagem, “É uma frente fria especial que deve chegar ao país com força acima do normal para esta época do ano.” O sistema meteorológico deve se deslocar inicialmente pela Região Sul entre os dias 7 e 8 de março. Em seguida, a massa de ar frio deve avançar em direção ao Sudeste entre os dias 8 e 10, alcançando posteriormente áreas do Nordeste, incluindo o estado da Bahia, por volta do dia 11.

A frente fria deve vir acompanhada de uma massa de ar polar e da formação de um ciclone extratropical no oceano, fenômeno que pode reforçar a intensidade das chuvas e provocar ventos mais fortes em áreas costeiras. Meteorologistas alertam que a passagem do sistema poderá provocar temporais localizados, além de rajadas de vento e mudanças bruscas nas temperaturas, principalmente em estados do Sul e do Sudeste. O fenômeno também pode causar agitação marítima em trechos do litoral.

Com o avanço da frente fria, a tendência é que cidades da Região Sudeste — incluindo áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais — registrem aumento da nebulosidade e episódios de chuva mais intensos.Além das precipitações, a entrada da massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas após um período marcado por calor e tempo abafado em grande parte do país.

Em algumas localidades, a mudança no tempo pode ocorrer de forma rápida, com redução perceptível nos termômetros ao longo de poucas horas.

Especialistas recomendam que a população acompanhe as atualizações da previsão meteorológica, principalmente em regiões que já enfrentaram episódios recentes de chuva intensa. A passagem de frentes frias mais fortes pode aumentar o risco de alagamentos, quedas de árvores e transtornos em áreas urbanas.

A previsão do avanço desse sistema reforça o cenário de instabilidade típico do período de transição entre estações, quando massas de ar frio vindas do sul do continente conseguem avançar com mais facilidade sobre o território brasileiro, alterando o padrão climático em várias regiões do país.