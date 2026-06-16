Frente fria derruba temperaturas em parte do país; Confira se sua região será afetada

247 - A frente fria derruba temperaturas no Sul e no Sudeste nesta terça-feira, (16), em um cenário de contrastes no clima do país. Enquanto a massa de ar frio mantém o amanhecer gelado e favorece a formação de geada em áreas do Sul, a instabilidade associada a uma frente fria marítima provoca chuva e céu carregado em parte do Sudeste.

As informações são da ClimaTempo. De acordo com a previsão, o Brasil terá condições meteorológicas bastante diferentes entre as macrorregiões ao longo do dia, com frio intenso no Sul, temporais em trechos do Sudeste e do Norte, pancadas isoladas no Centro-Oeste e calor combinado à baixa umidade em áreas do Nordeste.

Na Região Sul, o tempo firme deve predominar na maior parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. O sol aparece entre poucas nuvens durante o dia, mas as temperaturas seguem baixas, principalmente nas primeiras horas da manhã.

O principal alerta é para a formação de geada em praticamente todo o território gaúcho. O fenômeno pode atingir áreas como a Campanha, o Planalto e a Serra. Também há condições favoráveis para geada no interior de Santa Catarina e no extremo sul do Paraná.

A presença da massa de ar frio mantém a sensação de inverno mais intenso na região, mesmo com o tempo aberto em boa parte das cidades. A combinação entre céu mais limpo, vento fraco e queda acentuada das temperaturas durante a madrugada favorece a formação de gelo sobre superfícies expostas.

Instabilidade no Sudeste

No Sudeste, a situação é diferente. Uma frente fria posicionada sobre o oceano, associada ao transporte de umidade, mantém o tempo instável em parte da região. O céu deve permanecer carregado em vários pontos, com possibilidade de chuva forte em áreas específicas.

Há alerta para temporais na faixa que vai do litoral norte de São Paulo até a capital do Rio de Janeiro. As pancadas podem ganhar intensidade ao longo do dia e vir acompanhadas de trovoadas.

O restante do estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo também devem registrar chuva em diferentes períodos. A instabilidade tende a se espalhar de forma irregular, mas com potencial para episódios mais fortes em algumas localidades.

Centro-Oeste tem pancadas isoladas

No Centro-Oeste, a terça-feira será marcada por um padrão de transição. A maior parte da região deve ter tempo mais estável, mas áreas de instabilidade podem se formar por causa da atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera.

Logo nas primeiras horas do dia, Cuiabá e o interior de Mato Grosso do Sul registram pancadas moderadas de chuva. À tarde, as precipitações avançam de forma mais isolada sobre o Distrito Federal, o leste de Goiás e o sudeste de Mato Grosso.

Apesar da chuva localizada, os termômetros ainda devem subir rapidamente nas áreas onde a instabilidade não se consolidar. O calor deve predominar em diversos pontos da região durante o período da tarde.

Nordeste alterna calor, baixa umidade e chuva no litoral

No Nordeste, o cenário é marcado por forte contraste entre o litoral mais úmido e o interior seco. A metade oeste da Bahia e áreas do centro-sul do Maranhão e do Piauí devem ficar em atenção por causa da baixa umidade relativa do ar.

Nessas localidades, os índices podem ficar abaixo de 30%, em combinação com temperaturas elevadas durante a tarde. Esse padrão aumenta a sensação de tempo seco e exige atenção em áreas mais afastadas do litoral.

Na faixa leste da região, os ventos vindos do oceano favorecem chuvas rápidas entre Salvador e o Rio Grande do Norte. Sergipe deve registrar os acumulados mais expressivos dentro desse corredor de umidade.

O sul da Bahia ainda recebe influência remanescente da frente fria, enquanto o litoral do Ceará pode ter rajadas de vento de até 50 km/h. O quadro reforça a diversidade das condições meteorológicas no Nordeste nesta terça-feira.

Norte segue abafado e com risco de temporais

Na Região Norte, o calor e a umidade mantêm o padrão de tempo abafado, com instabilidades espalhadas por quase todos os estados. A combinação entre altas temperaturas e grande disponibilidade de umidade favorece a formação de nuvens carregadas.

O noroeste do Amazonas deve ficar em alerta para temporais acompanhados de trovoadas. Também há previsão de pancadas volumosas de chuva em Roraima, no Amapá, no Acre e no centro-norte do Pará.

Com isso, a terça-feira será marcada por extremos climáticos no país. O Sul enfrenta frio intenso e risco de geada, o Sudeste convive com chuva associada à frente fria marítima, e áreas do Norte e do Centro-Oeste podem registrar pancadas fortes, enquanto parte do Nordeste permanece sob calor e baixa umidade.