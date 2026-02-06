Frente fria em pleno verão derruba o calorão em regiões do país; confira a previsão

247 - A passagem de uma frente fria deve provocar uma virada no padrão do tempo em grande parte do Brasil a partir desta sexta-feira (6), encerrando temporariamente a sequência de calor intenso em algumas áreas e ampliando o risco de temporais, principalmente no Sudeste. O sistema começa a atuar pelo Sul do país e, ao avançar, passa a organizar áreas de instabilidade já presentes, favorecendo pancadas fortes e volumes elevados de chuva.

As informações são do ClimaTempo, que destaca que o fim de semana tende a ser marcado por tempo bastante instável em diversas regiões. Em muitos pontos, a chuva pode cair várias vezes ao longo do dia, com intervalos curtos entre uma pancada e outra, sobretudo no Sudeste, no Norte e em parte do Centro-Oeste, onde a combinação de calor e umidade cria condições ideais para a formação de nuvens carregadas.

No Sul do país, a chuva começa a aparecer entre a madrugada e a manhã em áreas do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para Santa Catarina e Paraná. Apesar da chegada da frente fria, o calor ainda persiste em alguns momentos, principalmente antes da mudança mais intensa do tempo, mantendo a sensação de abafamento em várias cidades.

Em Porto Alegre, a sexta-feira ainda deve ser de tempo firme e temperaturas elevadas, com mínima em torno de 21 °C e máxima que pode chegar a 36 °C. No sábado, a entrada da chuva derruba o calor, e os termômetros passam a oscilar entre 22 °C e 27 °C. Em Florianópolis, a sexta ainda será quente, com pouca chuva e máximas próximas de 32 °C, enquanto o sábado deve ter pancadas e trovoadas, além de leve queda nas temperaturas.

Curitiba tende a apresentar um contraste mais acentuado. A sexta-feira ainda será quente para os padrões da cidade, com máxima de até 32 °C, e o sábado mantém esse patamar, apesar da previsão de chuva mais volumosa ao longo do dia, o que aumenta o risco de alagamentos pontuais.

No Sudeste, a combinação entre a frente fria, a umidade vinda do oceano e o calor típico do verão favorece a formação de nuvens carregadas. Em algumas áreas, os volumes de chuva podem ser elevados em um curto espaço de tempo. Há previsão de acumulados expressivos entre a Zona da Mata Mineira, o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, com atenção especial também para o estado do Rio de Janeiro.

No território fluminense, a chuva pode ser ainda mais intensa em alguns pontos, sobretudo na região serrana, onde os acumulados podem ultrapassar os 200 milímetros ao longo do período. Na capital, a previsão indica pancadas frequentes e risco de temporais, com temperaturas em torno de 31 °C. Em São Paulo, o sol ainda aparece em alguns momentos, mas a chuva aumenta principalmente a partir da tarde, com máximas perto dos 27 °C. Já em Belo Horizonte, a instabilidade deve se espalhar por vários períodos do dia, mantendo a temperatura mais amena, próxima dos 26 °C.

No Centro-Oeste, o calor continua predominando, mas a atmosfera carregada favorece a ocorrência de pancadas de chuva, sobretudo entre a tarde e a noite. Em áreas de Mato Grosso e Goiás, essas pancadas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Em Cuiabá, a máxima deve ficar em torno de 32 °C, com possibilidade de temporais isolados. Em Brasília, a sexta-feira deve registrar temperaturas entre 19 °C e 27 °C, com chuva ao longo do dia e sensação de tempo abafado.

Para o fim de semana, a tendência na capital federal é de variação térmica, com elevação das temperaturas no sábado antes da chuva e queda no domingo, quando os termômetros devem marcar mínima próxima de 18 °C e máxima em torno de 24 °C, ainda com precipitações frequentes.

No Norte do país, a chuva segue ocorrendo com regularidade, mantendo o padrão observado desde o início do mês. O calor, a umidade elevada e os sistemas típicos desta época do ano continuam favorecendo pancadas fortes, especialmente no Amazonas, Pará, Tocantins e Amapá. Em Manaus, a temperatura deve ficar perto dos 30 °C, enquanto em Belém e Macapá as máximas devem girar em torno de 29 °C.

Como o solo já está bastante encharcado em várias áreas da região Norte, o risco de alagamentos e deslizamentos aumenta, principalmente se a chuva ocorrer de forma persistente ao longo do fim de semana, o que mantém as autoridades em estado de alerta.

No Nordeste, a instabilidade também ganha força entre sexta e sábado. Pancadas fortes podem atingir estados como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e partes da Bahia. Em alguns pontos, os temporais podem vir acompanhados de raios e vento, elevando o risco de transtornos urbanos.

Parte dessa instabilidade no Nordeste está associada à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, conhecido como VCAN, um sistema típico desta época do ano que se forma nas camadas mais altas da atmosfera e altera a circulação do ar na região. Ao redor desse sistema, o ar quente e úmido próximo à superfície sobe com mais facilidade, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Mesmo com o aumento da chuva, o calor segue predominando em várias capitais nordestinas, com máximas próximas de 30 °C a 33 °C, como em Salvador e Fortaleza. O cenário reforça a necessidade de atenção redobrada da população para possíveis alertas de temporais, alagamentos e deslizamentos nos próximos dias.