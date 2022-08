Frente fria que causou neve no Sul derruba temperaturas de SP e Campo Grande nesta sexta e de Rio e BH no sábado

Massa de ar frio chega na região Sudeste nesta sexta (19) e baixa as temperaturas no começo da noite edit

247 - A temperatura promete cair bastante nos próximos dias no Centro-Sul do Brasil. Ainda nesta sexta-feira (19), a frente fria que começou a influenciar o tempo na região desta a última quarta-feira (17) provocará registros negativos, neve e geadas na metade Sul do país. A reportagem é do portal G1.

Curitiba deve ser a capital mais fria da região Sul. A mínima prevista para o sábado (20) é de apenas 1ºC para a capital do Paraná. Por causa do ar polar que avança na região, Porto Alegre e Florianópolis também devem ter um final de semana gelado, com mínimas de 6ºC e 9ºC no sábado, respectivamente.

No Sudeste, São Paulo já deve ter uma noite de bastante frio logo hoje. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que na capital paulista a temperatura vai cair progressivamente até cerca de 8ºC ao longo do dia. No Rio de Janeiro, a mínima prevista para o sábado é de apenas 12ºC, enquanto que em Belo Horizonte, 10ºC.

Também no sábado (20), segundo o Inmet, a previsão é de geada no sul, sudoeste e em áreas isoladas do Mato Grosso do Sul. Além disso, o frio chega ao sul de Goiás. Hoje, Campo Grande já amanheceu com os termômetros na casa dos 7ºC, situação que deve se repetir também amanhã. Em Brasília, o frio deve vir com mais intensidade no domingo (21): apenas 11ºC é mínima prevista pelo Inmet.

