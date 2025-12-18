Frente fria vai perder força? confira a previsão completa

247 - Com o enfraquecimento da frente fria que atuava sobre o estado do Rio de Janeiro, a tendência para esta quinta-feira é de redução das chuvas na capital e em outras áreas fluminenses. Apesar disso, ainda há alerta para precipitações moderadas. A previsão integra o boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado no Climatempo.

De acordo com o Inmet, a chuva no Rio pode alcançar até 50 milímetros por dia, volume que mantém a cidade em alerta amarelo. Mesmo com a diminuição da instabilidade ao longo do dia, a presença de ar frio provoca queda nas temperaturas, com máxima prevista de 28 °C.

Sudeste segue sob influência do ar frio

Embora o sistema perca intensidade no Rio de Janeiro, a Região Sudeste ainda permanece sob influência da massa de ar frio associada à frente. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, a previsão indica continuidade de temporais.

— A frente fria dá um suporte de umidade, o que amplia a possibilidade de pancadas de chuva no Sudeste. Nesta quinta, o Espírito Santo é um grande indicativo, em especial a capital, Vitória — explica a meteorologista Andrea Ramos.

Centro-Oeste tem instabilidade e ventos fortes

O deslocamento lento da frente fria também contribui para um cenário de instabilidade no Centro-Oeste. Segundo o Inmet, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventos que podem chegar a 60 km/h em estados como Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal.

As temperaturas seguem elevadas: a máxima prevista é de 31 °C em Cuiabá, 28 °C em Goiânia e 24 °C em Brasília.

Temporais e calor no Norte

No Norte do país, o tempo segue marcado por tempestades e calor intenso. Capitais como Manaus (AM), Belém (PA) e Rio Branco (AC) devem registrar pancadas de chuva, com máximas que chegam a 33 °C em Manaus e Belém e a 30 °C em Rio Branco.

Além das chuvas, a região enfrenta baixa umidade relativa do ar, fator que agrava o desconforto térmico e exige cuidados redobrados com hidratação.

Dia seco e quente no Sul e Nordeste

Em contraste com as demais regiões, Sul e Nordeste devem ter tempo firme e ensolarado. Em Porto Alegre (RS), os termômetros podem alcançar 30 °C, enquanto Florianópolis (SC) registra máxima de 26 °C.

No Nordeste, a baixa umidade do ar afeta principalmente Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, provocando sensação de ressecamento e desconforto. Apesar do predomínio de sol, tempestades isoladas podem ocorrer no interior da Bahia.

Recomendações à população

Diante dos alertas emitidos, o Inmet orienta que a população evite áreas de risco e adote medidas preventivas, especialmente em locais sujeitos a alagamentos e deslizamentos. Entre as principais recomendações estão:

Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de tempestades

Observar alterações em encostas e áreas de risco

Permanecer em local abrigado durante rajadas de vento

Evitar se proteger debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres e placas

Proteger objetos pessoais em situações de alagamento

Em caso de emergência, a orientação é buscar informações junto à Defesa Civil (199) ou ao Corpo de Bombeiros (193).

O cenário reforça o impacto dos extremos climáticos no país, que alterna períodos de chuva intensa, calor elevado e baixa umidade, exigindo atenção constante da população e das autoridades.