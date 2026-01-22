Frio em região do Brasil já tem data para acabar; confira a previsão completa

247 - O verão de 2026 tem apresentado características típicas do outono em grande parte do Centro-Sul do Brasil. Madrugadas frias, tardes amenas e sensação térmica abaixo do normal para o mês de janeiro têm sido registradas em áreas do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, chamando a atenção de moradores e especialistas .A análise foi divulgada originalmente pelo Climatempo, que acompanha a evolução do padrão atmosférico responsável pela queda das temperaturas fora de época.

Segundo os meteorologistas, a mudança começou com a passagem de uma frente fria mais intensa do que o habitual para esta época do ano. O sistema trouxe ar frio de origem polar e encontrou condições favoráveis para se manter sobre o país, como aumento da nebulosidade, chuvas frequentes e ventos que dificultam o aquecimento ao longo do dia.

No Sudeste, os efeitos do fenômeno seguem mais evidentes em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em áreas paulistas, incluindo a capital, as manhãs continuam frias para os padrões de janeiro, enquanto as temperaturas máximas permanecem abaixo da média histórica. Mesmo nos momentos em que o sol aparece, ele surge entre nuvens e por períodos curtos.

Nesta quinta-feira (22), São Paulo deve registrar sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam amenas, variando entre 15 °C e 22 °C, com umidade elevada ao longo do dia. Já no Rio de Janeiro, a previsão indica um cenário mais carregado, com chuva persistente e volumes que podem ultrapassar os 30 milímetros, além de termômetros oscilando entre 19 °C e 26 °C.Em Belo Horizonte, o alerta é para chuva intensa e contínua. Os volumes podem superar os 50 milímetros, enquanto as temperaturas apresentam pouca variação, ficando entre 17 °C e 20 °C. O padrão deve se manter nos próximos dias, com poucas aberturas de sol e sensação de frio úmido.N

o Sul do país, o frio fora de época também segue chamando atenção, especialmente nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nessas áreas, as madrugadas têm registrado marcas bem abaixo do esperado para janeiro, e mesmo durante o dia o aquecimento é limitado.

Em Porto Alegre, a previsão aponta tempo firme nos próximos dias, com sol predominante e ausência de chuva. As mínimas ficam entre 17 °C e 20 °C, enquanto as máximas podem alcançar entre 29 °C e 30 °C. Em Florianópolis, a instabilidade perde força gradualmente, com sol entre nuvens, pancadas isoladas e temperaturas entre 17 °C e 28 °C.

Curitiba segue com maior nebulosidade e tempo instável. A capital paranaense deve registrar nevoeiro nas primeiras horas do dia, chuva fraca e isolada à noite e temperaturas mais baixas, com mínimas entre 13 °C e 15 °C e máximas que não devem passar de 26 °C.No Centro-Oeste, Brasília enfrenta uma sequência de dias chuvosos, com volumes elevados e temperaturas abaixo do normal para o período. A capital federal deve registrar acumulados próximos de 50 milímetros e máximas que não superam os 24 °C até o fim de semana. Em Goiânia, o tempo segue instável, com alternância entre sol, pancadas rápidas e trovoadas.Campo Grande, por outro lado, apresenta um cenário oposto ao restante da região. A capital de Mato Grosso do Sul deve ter tempo firme, sol predominante e calor intenso, com máximas entre 32 °C e 36 °C, especialmente no fim de semana.

De acordo com a Climatempo, o padrão de temperaturas mais baixas deve persistir ao menos até o fim desta semana. A tendência é de elevação gradual dos termômetros nos próximos dias, com o retorno do calor acontecendo primeiro no interior das regiões, enquanto áreas costeiras e de maior altitude ainda devem sentir os efeitos do ar frio por mais tempo.