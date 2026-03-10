Frio se aproxima do Brasil e promete derrubar temperaturas; confira

247 - Uma frente fria que avança pelo litoral do Sudeste, combinada com ventos frios vindos do oceano, deve provocar queda nas temperaturas e manter o tempo instável em grande parte do Sul e do Sudeste do Brasil ao longo desta semana. De acordo com informações divulgadas pelo ClimaTempo, o cenário meteorológico começa a se intensificar a partir desta terça-feira (10), trazendo mais nuvens, chuvas frequentes e tardes menos quentes em diversas cidades.

O quadro climático é resultado da atuação simultânea de diferentes sistemas atmosféricos. Entre eles estão a frente fria que se desloca pela costa brasileira, um corredor de umidade vindo da Amazônia e uma área de alta pressão de origem polar posicionada sobre o oceano. Essa combinação favorece o transporte de umidade e a formação de instabilidades, o que aumenta as chances de chuva e contribui para a queda nas temperaturas.

Na prática, os moradores das regiões afetadas devem enfrentar dias mais nublados, com pancadas de chuva em diferentes momentos e uma redução nas temperaturas máximas — principalmente nas áreas litorâneas e nas capitais do Sul e do Sudeste.

No Sudeste, a sensação de frio será percebida principalmente durante as tardes. Em vez do calor típico do mês de março, os termômetros devem registrar máximas mais amenas, com temperaturas abaixo da média para esta época do ano.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, a terça-feira já começa com céu encoberto e chuva em vários períodos do dia. A previsão indica máxima próxima de 23°C. Na quarta-feira (11), o frio tende a se intensificar um pouco mais, e a temperatura durante a tarde não deve ultrapassar os 21°C, com previsão de chuva persistente.O tempo instável deve continuar até pelo menos quinta-feira (12), quando ainda há possibilidade de pancadas de chuva e predominância de nuvens na capital paulista.

No Rio de Janeiro, o cenário também é de instabilidade. A chuva pode ocorrer em qualquer período do dia, com maior intensidade entre a tarde e a noite. Apesar disso, as temperaturas não devem cair tanto quanto em São Paulo. As máximas previstas ficam em torno de 27°C nos primeiros dias da semana.Em Belo Horizonte, a previsão indica uma sequência de dias com pancadas de chuva frequentes. As temperaturas permanecem relativamente agradáveis, com máximas próximas de 26°C. No entanto, há risco de chuva forte em alguns momentos, especialmente entre terça e quinta-feira.No Sul do país, a umidade continua elevada e o tempo permanece bastante instável. A previsão indica dias predominantemente nublados, com chuva recorrente em diversas cidades da região.

Em Curitiba, a terça-feira deve ser marcada por tempo chuvoso e temperaturas abaixo do padrão habitual para março. Os termômetros devem variar entre 15°C e 19°C. Na quarta-feira, o cenário muda pouco, com muitas nuvens, chuva persistente e sensação de frio ao longo do dia.Em Porto Alegre, a chuva deve ocorrer de forma mais irregular. O sol pode aparecer entre nuvens em alguns períodos, mas ainda há previsão de pancadas, principalmente durante a tarde. As temperaturas máximas ficam próximas dos 26°C.

Já em Florianópolis, a previsão indica chuva frequente ao longo da semana. Na terça-feira, as temperaturas devem variar entre 19°C e 24°C, com períodos de precipitação ao longo do dia.Na quarta-feira (11), o céu permanece encoberto e a máxima prevista é de cerca de 24°C, ainda com pancadas intercaladas com momentos de melhora. Na quinta-feira (12), o tempo continua instável, com temperaturas entre 20°C e 23°C e possibilidade de chuva passageira.

De acordo com meteorologistas, a presença de ar polar sobre o oceano e a grande quantidade de umidade disponível na atmosfera devem prolongar esse padrão de tempo instável ao longo da semana no Centro-Sul do país, mantendo as temperaturas mais amenas e favorecendo a ocorrência de chuvas frequentes em diversas regiões.