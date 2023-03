Garimpo ameaça santuário de árvores gigantes na Amazônia

Apoie o 247

Deutsche Welle - Quando a engenheira florestal Jakeline Pereira começou suas andanças pela Floresta Estadual do Paru, norte do estado do Pará, ela nem imaginava caminhar ao lado das maiores árvores da América Latina.

Em 2007, como pesquisadora iniciante no Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a missão de Pereira era mapear todo resquício de presença humana na então recém-criada unidade de conservação. Mais de uma década depois, em setembro de 2022, uma expedição confirmou a presença no local da maior árvore da América Latina.

Com 88,5 metros de altura, o angelim vermelho com idade estimada entre 400 e 600 anos equivale a um prédio de 30 andares fincado na mata. Perto dele, outras gigantes se destacam, e a ciência ainda não sabe explicar por que esses exemplares cresceram tanto ali, já que a altura média da espécie (Dinizia excelsa) é de 50 metros.

