Gasto militar na Amazônia aumenta 178%, mas desmatamento continua alto

247 - Os gastos com as Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLOs) na Amazônia aumentaram 178%, ao passar de R$ 140 milhões em 2019 para R$ 389 milhões em 2020. Os gastos militares já representam 37% de todo o valor investido para frear a derrubada da floresta. Mas o investimento não se refletiu na queda da devastação. Desde que as Forças Armadas passaram a fazer o combate direto à derrubada da floresta, no ano retrasado, a área desmatada continuou acima dos 10 mil km², o que não acontecia desde 2008. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Enquanto aumentaram as despesas para o trabalho das Forças Armadas na Amazônia, as ações tradicionalmente associadas à preservação do Ministério do Meio Ambiente vem caindo, saindo de R$ 1,07 bilhão em 2014 para R$ 647 milhões em 2020, em valores corrigidos. Foi o que apontou um relatório realizado pelo gabinete compartilhado - formado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e pelos deputados Tabata Amaral (PSB-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES).

