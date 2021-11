Governo Bolsonaro apresentou dados falsos sobre desmatamento na COP26

Apoie o 247

247 - O governo de Jair Bolsonaro não apenas segurou a divulgação do recorde de desmatamento da Amazônia em 15 anos, detectado pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), como levou à COP26 um dado de queda de 5% da devastação no bioma, registrado em um documento oficial do MMA (Ministério do Meio Ambiente), informa a Folha de S.Paulo.

O documento apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente mostra um gráfico projetando um desmatamento de 10.308 km² em 2021 e o associa ao Prodes. Seria uma redução de 5% em relação a 2020, quando os satélites mostraram uma destruição de 10.851 km².

No último dia 18, o Inpe divulgou o relatório de desmatamento medido pelo Prodes, com uma área de 13.235 km² entre julho de 2020 e agosto de 2021, um aumento de 22% em relação ao período anterior. É o maior valor já registrado desde 2006, aponta a reportagem.



