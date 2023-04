Governo deve relançar programa de controle dos desmatamento da Amazônia em maio, diz Marina

Apoie o 247

Reuters - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira que a pasta pretende lançar já em maio a retomada do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDam).

Abandonado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o plano passa por uma reestruturação sob o comando de Marina para o relançamento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu seu terceiro mandato sob a promessa de garantir que a sustentabilidade sirva como uma das bases para a tomada de decisões no governo.

Em evento organizado pelo Bradesco BBI, Marina disse também que sugeriu ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, de transformar o Plano Safra em um programa de agricultura de baixo carbono, com um cronograma.

