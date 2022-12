Helder Barbalho é eleito presidente do Consórcio Amazônia Legal

O chefe do Executivo paraense foi eleito por unanimidade e estará à frente do colegiado durante o ano de 2023 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi eleito presidente do Consórcio Amazônia Legal, formado por nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do próprio estado do emedebista. A informação foi publicada nesta segunda-feira (19) pela coluna Painel.

O chefe do Executivo paraense foi eleito por unanimidade e estará à frente do colegiado durante o ano de 2023. Quem preside o consórcio atualmente é o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).

Como representante do consórcio, o pedetista participou da COP27, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para mudanças climáticas no Egito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.