Helder Barbalho está em Londres para agenda com rei da Inglaterra

Nesta quinta, Barbalho esteve na Chatham House para um encontro com "representantes de instituições londrinas e do setor privado" edit

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho, está em Londres, capital da Inglaterra e do Reino Unido, para um encontro com o Rei Charles III, marcado para sexta-feira (16).

Nesta quinta, Barbalho esteve na Chatham House para um encontro com "representantes de instituições londrinas e do setor privado". Ele também se reuniu com Alok Sharma, presidente da COP 26 para discutir planos de "bioeconomia".

O monarca é um defensor de causas ambientalistas, e já pediu que, além da Amazônia, o Cerrado receba mais proteção face à expansão da agricultura.

Em 2017, ele advogou por um acordo para banir o desmatamento no Cerrado e garantir que qualquer futura exploração comercial na área seja sustentável.

O Prince's Rainforests Project foi montado em 2007 pelo então príncipe para examinar formas de combater o desmatamento. Na época, ele disse que o mundo precisa "valorizar" mais as árvores, tornando comercialmente viável para as nações em desenvolvimento preservar as florestas tropicais.

