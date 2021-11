Homem que ganhou mais dinheiro durante a pandemia, Jeff Bezos doa US$ 2 bilhões a ações pelo meio ambiente

Apoie o 247

247 com BBC- O empresário Jeff Bezos, fundador da Amazon, anunciou nesta terça-feira (2), na 26ª Conferência da ONU para Mudanças Climáticas (COP26), que irá gastar US$ 2 bilhões, cerca de R$ 11,3 bilhões, em ações de restauração do meio ambiente.

"Em muitas partes do mundo, a natureza já está mudando de um sumidouro de carbono para uma fonte de carbono", afirmou.

Empresários, incluindo Bezos, foram criticados por gastar dinheiro em viagens ao espaço, em vez de resolver problemas na Terra. A Amazon também foi criticada por seus trabalhadores por práticas ambientais.

Ao anunciar a promessa de US$ 2 bilhões na terça-feira, o Sr. Bezos disse que dois terços das terras produtivas da África estavam degradadas, mas isso poderia ser revertido.

“A restauração pode melhorar a fertilidade do solo, aumentar a produção e melhorar a segurança alimentar, tornar a água mais confiável, criar empregos e impulsionar o crescimento econômico, enquanto também sequestra carbono”, disse ele à COP26.

