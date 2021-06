Imagens mostram auxílio à baleia presa em rede de pesca; SC é o 2º estado com mais mortes de jubarte

247 - Pesquisadores afirmam que há cinco anos não morriam tantas baleias-jubarte no litoral brasileiro. Segundo o projeto Baleira Jubarte, até junho de 2021, 42 animais foram encontrados mortos. São Paulo (12), Santa Catarina (10) e Rio de Janeiro (8) são os estados que mais possuem registros. Para os especialistas, o aumento populacional dos animais e as redes de pesca ilegais presentes no mar estão tornando ocorrências como estas cada vez mais comuns. A reportagem é do portal G1.

Imagens áreas mostram um grupo de pessoas auxiliando uma baleia na praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, neste mês. Ela ficou com o rabo totalmente preso a uma rede de pesca e conseguiu ser libertada após o apoio, mas muitas acabam não sobrevivendo e os equipamentos de pesca são os principais causadores das mortes de mamíferos marinhos pelo mundo.

"Essas redes de pesca são poucos visíveis para as baleias e quanto mais inexperiente for o animal, ele pode cair nessa armadilha", detalha o pesquisador de ecologia e zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Paulo César De Azevedo Simões Lopes.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.