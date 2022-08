Indígenas denunciam que coordenador da Funai mandou atear fogo em galpão dos Awá Guajá

Apoie o 247

ICL

247 - Os índios da etnia Awá Guajá denunciaram que o novo coordenador da Frente Etno Ambiental, Elton Henrique Sá de Magalhães, mandou servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) destruírem um local onde os indígenas faziam reuniões, no Maranhão. A informação foi publicada nesta segunda-feira (1) pela coluna de Miriam Leitão, no jornal O Globo.

De acordo com os Awá, servidores da Funai teriam colocado fogo em um galpão usado pelos indígenas para reuniões. A violência teria sido uma vingança porque os índios reprovaram o nome de Magalhães para o cargo. Os nativos queriam a permanência da antiga coordenadora do órgão Daianne Veras Pereira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.