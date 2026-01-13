Inmet emite alerta de perigo para onda de calor em quatro estados; confira

247 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para a intensa onda de calor que atinge os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O aviso meteorológico está em vigor desde a última segunda-feira (12) e segue válido até as 23h59 desta quarta-feira (14), com previsão de temperaturas muito acima da média histórica.

As informações foram divulgadas inicialmente pela CNN Brasil, que destacou que o alerta aponta risco à saúde da população em razão do alto índice de calor. Segundo o Inmet, os termômetros podem marcar até 5°C acima do normal por um período que varia de três a cinco dias, afetando especialmente áreas do Sudeste, como a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Em São Paulo, o calor extremo já provocou recordes. Na segunda-feira (12), o município de São Sebastião, no litoral norte paulista, registrou 41,8°C, a maior temperatura do estado naquele dia, conforme dados das estações meteorológicas oficiais do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro).A capital fluminense e a região metropolitana seguem entre as áreas mais impactadas. O Rio de Janeiro permanece sob forte onda de calor nesta terça-feira (13), com previsão de máximas próximas dos 40°C. Desde a manhã de sábado (10), a cidade está no nível 3 do Protocolo de Calor, quando os índices térmicos variam entre 36°C e 40°C por vários dias consecutivos.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão indica nebulosidade variada, com predomínio de céu parcialmente nublado ao longo do dia. Mesmo com a presença de neblina em alguns períodos, as temperaturas seguem elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima de 39°C. Apesar do calor intenso, o estágio operacional do município permanece em Estágio 1.

O nível 3 do Protocolo de Calor, criado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, é o terceiro de cinco estágios e indica a persistência de temperaturas elevadas por, no mínimo, três dias seguidos. Na sexta-feira (9), antes da intensificação da onda de calor, a cidade havia entrado no nível 2, quando a máxima prevista era de 37°C.

Segundo especialistas, o aumento das temperaturas ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que dificulta a formação de nuvens de chuva e favorece a manutenção de dias ensolarados e extremamente quentes, especialmente após um período recente de clima mais ameno.

Diante do cenário, autoridades reforçam orientações básicas para reduzir os impactos do calor excessivo. Entre as recomendações estão manter-se hidratado, evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h, usar protetor solar, manter os ambientes bem ventilados, utilizar soro fisiológico para aliviar o ressecamento dos olhos e do nariz e evitar queimadas de lixo ou vegetação.

Os órgãos meteorológicos alertam que novas atualizações podem ser emitidas caso a onda de calor se prolongue ou se intensifique nos próximos dias.