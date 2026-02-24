Instabilidade e riscos: confira a previsão para a última semana de fevereiro

247 - A última semana de fevereiro será marcada por instabilidade climática em todo o Brasil, com previsão de chuva forte, temporais e rajadas de vento em praticamente todas as regiões. As informações foram divulgadas em análises meteorológicas da Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Após uma segunda-feira de calor intenso e tempo abafado em diversas áreas do país, os meteorologistas apontam que o cenário de instabilidade deve se intensificar a partir desta terça-feira (24), ampliando o risco de tempestades generalizadas.Segundo o Inmet, estados do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste podem registrar acumulados de até 100 milímetros de chuva por dia, além de ventos que podem alcançar 100 km/h em algumas localidades.

Sistemas meteorológicos explicam aumento das chuvas

Especialistas apontam que a combinação de diferentes fenômenos atmosféricos é responsável pelo avanço das instabilidades.

Uma frente fria deve avançar pelo litoral da Região Sul entre terça (24) e quarta-feira (25), provocando pancadas de chuva persistentes nos três estados sulistas. Na sequência, o sistema avança em direção ao litoral paulista e fluminense, elevando o potencial de chuva também no sul de Minas Gerais e na Zona da Mata mineira.

Outro fator importante é a atuação de um cavado meteorológico — área alongada de baixa pressão que favorece a formação de nuvens carregadas e tempestades.

Além disso, a circulação de ventos associada ao avanço de uma massa de ar frio deve intensificar o transporte de umidade vindo do oceano para o continente, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.

Os meteorologistas também destacam o fortalecimento dos chamados Jatos de Baixos Níveis, correntes de ar quente e úmido que se deslocam a cerca de 1.500 metros de altitude e ajudam a manter o tempo instável no Centro-Oeste e no Sudeste.

O calor predominante sobre o território brasileiro atua como combustível adicional para a formação das nuvens de tempestade."Estas nuvens provocam chuva forte, com raios, às vezes ventos fortes e granizo, em quase todos os estados brasileiros", destaca a Climatempo.

Regiões mais afetadas

A região central do país deve concentrar os maiores volumes de chuva nos próximos dias, com destaque para áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.Entre os locais sob maior atenção estão:— nordeste de São Paulo — Rio de Janeiro — Espírito Santo — Minas Gerais — norte do Mato Grosso do Sul — leste do Mato Grosso — Goiás — sudoeste da Bahia — Tocantins — sul do Piauí — sul do MaranhãoNessas áreas, há risco elevado de temporais acompanhados de descargas elétricas, rajadas intensas de vento e eventual queda de granizo.

Previsão por região Sul A combinação entre frente fria, cavado e alta umidade mantém o tempo instável. Há previsão de chuva moderada a forte e risco de temporais, especialmente no Rio Grande do Sul e em áreas do Paraná e Santa Catarina. O tempo permanece abafado, com temperaturas mais amenas no litoral e na Serra Gaúcha, além de ventos entre 40 km/h e 50 km/h no litoral gaúcho.

Sudeste As pancadas de chuva ganham força ao longo do dia em todos os estados. Minas Gerais e Espírito Santo concentram maior risco de temporais e acumulados elevados. A nebulosidade reduz as temperaturas em algumas áreas, embora o calor ainda persista em parte da região. Rajadas de vento podem chegar a 50 km/h no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Centro-Oeste A chuva começa já nas primeiras horas do dia em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, intensificando-se entre o fim da manhã e a tarde. Há risco de tempestades, principalmente no sul do Mato Grosso, em Goiás e em grande parte do Mato Grosso do Sul, com ventos entre 40 km/h e 50 km/h.

Norte Pancadas moderadas a fortes atingem a maior parte da região. O risco de temporais é maior no litoral do Pará, leste do Amapá, oeste do Amazonas, Acre e sul do Pará. Em Roraima e no norte do Amazonas, o tempo permanece mais aberto, embora o calor e o abafamento continuem predominando.

Nordeste A atuação da Zona de Convergência Intertropical mantém a formação de áreas de chuva, principalmente no Maranhão, Piauí, Ceará e oeste da Bahia. O fenômeno ocorre devido ao encontro de ventos próximos à linha do Equador e é um dos principais responsáveis pelas chuvas nas regiões Norte e Nordeste nesta época do ano.

No litoral entre Rio Grande do Norte e Pernambuco, a chuva ocorre de forma moderada, enquanto o litoral norte da Bahia apresenta períodos de tempo mais firme e temperaturas elevadas.

Atenção para riscos associados Meteorologistas alertam que o cenário de instabilidade aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores, descargas elétricas e transtornos em áreas urbanas. A recomendação é acompanhar avisos oficiais dos órgãos meteorológicos e evitar áreas abertas durante tempestades com raios e ventos fortes.

A tendência é que o padrão de chuva frequente e calor continue predominando até o fim do mês, mantendo o país sob condições típicas do verão brasileiro.