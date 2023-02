Investigado por contrabando de madeira, Salles é indicado para Comissão de Meio Ambiente

Ricardo Salles foi alvo da operação Akuanduba da Polícia Federal, que apurava suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro do Meio Ambiente, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), deve ser indicado pelo PL para presidir a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, informa o site Eixo Político.

Durante o governo Bolsonaro, Salles foi duramente criticado por sua má gestão à frente da pasta. Ele era chamado de ‘ecocida’. Salles também foi alvo da operação Akuanduba da Polícia Federal, realizada no dia 19 de maio de 2021. As investigações apuravam a suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.