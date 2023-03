John Kerry diz que voltará ao Brasil a convite de Marina Silva: 'passarei um tempo na Amazônia'

"Marina Silva disse que quer me levar para a Amazônia e eu concordei em passar um tempo lá, conversar com as pessoas", disse o enviado especial dos EUA para o clima, John Kerry edit

Sputnik - Na terça-feira (28), o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, passou por Brasília provocando alvoroço diante da expectativa de um anúncio de vultosos recursos para o Fundo Amazônia, prometidos por Joe Biden ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o mandatário foi a Washington.

Após a visita, que foi um pouco frustrada visto que Kerry revelou as dificuldades que Biden terá no Congresso para liberar recursos, segundo a Veja, o enviado afirmou hoje (3) que retornará em breve ao Brasil a pedido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para passar "um tempo na Amazônia".

"Vamos continuar a trabalhar com o Brasil, a trabalhar com o povo brasileiro e com aqueles que os representam. Estamos muito comprometidos em construir essa parceria, concordei em voltar ao Brasil nos próximos meses. Marina Silva disse que quer me levar para a Amazônia e eu concordei em passar um tempo lá, conversar com as pessoas e entender como podemos prosseguir juntos para ganhar esta batalha", afirmou Kerry em resposta a uma pergunta feita pelo jornal O Globo.

Ainda segundo a mídia, o enviado disse que Washington está conversando com Alemanha, Noruega e outros países para acertar detalhes sobre sua participação no Fundo Amazônia, mas as contribuições norte-americanas para a preservação em território brasileiro não devem se limitar a elas.

Diante do "banho de água fria" da mensagem do emissário de Biden, o governo Lula tratou de recorrer a um velho método para ganhar tempo: criar um grupo de trabalho. Portanto, a medida deu mais algumas semanas para que os dois governos encontrem uma solução, relata a Veja.

