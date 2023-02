John Kerry virá ao Brasil debater doação dos EUA ao Fundo Amazônia

Apoie o 247

Reuters - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva,anunciou nesta quarta-feira (15) que o enviado especial do Clima dos Estados Unidos, John Kerry virá ao Brasil. Marina acrescentou que o processo de doação de recursos ao Fundo Amazônia por parte dos Estados Unidos terá de ser submetido ao Congresso norte-americano, e que esse tema, junto com outras pautas, será discutido com o enviado do governo americano.

"Nós vamos, agora, com a vinda do John Kerry, que é o secretário para o clima, fazer todo o processo de conversações para chegar a termos em relação a várias agendas, inclusive a questão do aporte de recursos para o Fundo Amazônia", disse a ministra.

"Ele virá dia 27, não sei se já será possível dizer um número líquido e certo. Mas o que temos líquido e certo é a decisão inovadora dos EUA de fazer uma cooperação para além daquilo que já é estabelecido através da Usaid", acrescentou, referindo-se à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, disse também que o governo recebeu sinalizações de França e Espanha para aportes ao Fundo Amazônia, o que ampliaria o número de doadores depois de os Estados Unidos anunciarem que também planejam fazer uma doação inicial.

Na semana passada, após encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca, o governo norte-americano informou que tem a "intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo apoio inicial ao Fundo Amazônia".

O Reino Unido também já disse estar pensando em se juntar ao fundo.

