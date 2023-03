Kerry diz que EUA estão comprometidos com Fundo Amazônia e outras possibilidades de proteger floresta

Apoie o 247

Reuters - Depois de dois dias de reuniões com o governo brasileiro, o enviado especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, afirmou que o seu governo está comprometido com o investimento na proteção das florestas, mas não apontou quanto os EUA poderão colocar no Fundo Amazônia, enquanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse esperar recursos "robustos."

"Estamos trabalhando nisso agora", disse Kerry ao ser questionado sobre quanto seria a doação norte-americana. "Temos uma peça de legislação no Senado que tem 4,5 bilhões de dólares como meta. Temos uma na Câmara que tem 9 bilhões de dólares como meta. É bipartidária nas duas casas, mas sabemos que vamos ter uma briga para fazer as coisas andarem nesses canais em particular."

Os valores que tramitam no Congresso norte-americano, no entanto, não são apenas direcionados ao Brasil, mas para ações de combate ao desmatamento, reparação e mitigação em todo o mundo.

"Estamos também trabalhando nos bancos multilaterais de desenvolvimento, também no mercado de carbono, o que achamos que é essencial não apenas para combater o desmatamento, mas para a mitigação e adaptação e construir resiliência e outros desafios que temos", disse o enviado especial norte-americano.

