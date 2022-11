Lula aceita convite do presidente do Egito e comparecerá à COP27 antes da posse

A conferência sobre o clima será realizada entre 7 e 18 de novembro em Sharm el-Sheik, no Egito edit

Carta Capital - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu comparecer à conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP27, a ser realizada entre 7 e 18 de novembro em Sharm el-Sheik, no Egito.

Lula recebeu convites, entre outros, do governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), presidente do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal.

Devem marcar presença no evento o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a premiê da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente da França, Emmanuel Macron.

A expectativa é de que Lula possa sinalizar até a COP27 o nome responsável por comandar o Ministério do Meio Ambiente em seu governo.

Segundo a ONU, a COP27 é uma oportunidade para avançar no enfrentamento à “aproximação de pontos de inflexão perigosos para a saúde e a segurança humanas, para os ecossistemas e para a infraestrutura”.

