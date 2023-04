Lula anuncia que participará de cúpula com Congo e Indonésia para discutir preservação de florestas tropicais

Apoie o 247

247 - O presidente Lula, em entrevista ao programa 'Voz do Brasil', da EBC, anunciou que foi convidado pela República Democrática do Congo para participar, em junho, de uma reunião de alto nível, junto também à Indonésia, para discutir a questão da preservação das florestas tropicais.

Segundo o presidente Lula, a cúpula será um "grande encontro dos três países que têm as maiores florestas verdes do mundo". O presidente Lula também afirmou que buscará convencer o governo congolês a convidar para o evento outros países sul-americanos que fazem parte da região amazônica.

Falando sobre essa região, o presidente Lula reafirmou que não busca transformá-la em um santuário. Disse que buscará "explorar cientificamente com a participação do mundo inteiro a grandiosidade da nossa biodiversidade", citando as indústrias farmacêutica e de cosméticos. Reforçou que o Brasil é dono sobreano da Amazônia, mas que buscará cooperação em determinadas áreas.

